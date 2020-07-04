Адвокат Ефремова передумал: артист не заявлял о своей невиновности в пьяном ДТП

Шумиха вокруг устроенной Михаилом Ефремовым трагедии не утихает. Сначала артист записал покаянное видео, потом его адвокат заявил, что Ефремов считает себя невиновным, а теперь юрист сам опровергает свои же слова.



Резонансная автокатастрофа с актером Михаилом Ефремовым продолжает приковывать к себе внимание публики. Страшное ДТП произошло в 8 июня в самом центре столицы. Внедорожник артиста выскочил на встречную полосу и врезался в автомобиль Сергея Захарова, который от многочисленных травм позже умер в больнице. При этом виновник трагедии находился в алкогольном и наркотическом опьянении.



Новую волну негодования спровоцировало заявление адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. Он сказал, что его подопечный никогда не признавал себя виновным в совершении ДТП. Такой поворот вызвал шквал критики в адрес артиста. Однако позже Эльман заявил, что его неправильно поняли. При этом формулировка позиции Ефремова по этому делу осталась витиеватой.

"Я не говорил, что он отказался от признания вины. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной", - сказал юрист в комментарии ТАСС.

Что сторона Михаила Ефремова вкладывает в понятие "автоавария с его машиной", не ясно. Очевидно, что внедорожник актера врезался в другой автомобиль. Для многих также очевидно, кто виноват в смертельном ДТП. Однако неоднозначные заявления адвоката заставляют предположить, что у стороны защиты может появиться своя версия событий.