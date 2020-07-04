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Появились подробности состояния впавшей в кому известной певицы: Показывает язык

Появились подробности состояния впавшей в кому известной певицы: Показывает язык

Асель Кадырбекова. Фото: www.instagram.com / aselkadyrbekova
Около недели назад стало известно, что популярная киргизская исполнительница Асель Кадырбекова впала в кому после того, как в ее автомобиль врезалась иномарка. Судя по видео, лихач несся по дороге, не обращая внимания на ограничения по скорости.
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Девушку госпитализировали в местную больницу. Состояние звезды оценивается как тяжелое, однако есть надежда, что она сможет оправиться после случившегося. Спустя неделю молчания врачи рассказали о состоянии артистки.

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Асель Кадырбекова постепенно начала приходить в себя, однако до полного выхода из коматоза еще далеко. Как отметил медик, давший интервью журналистам, несколько дней назад певица питалась через трубку, а сейчас уже ест с ложечки.

Еще одной позитивной новостью можно считать то, что звезда реагирует на просьбы и может показать язык. Сложно сказать, сколько займет восстановление, и будет ли оно полным после страшной аварии. Семья пострадавшей просит пока их не беспокоить и советует молиться за здоровье артистки.

Стоит отметить, что Асель Кадырбекова не только популярная певица, но и блогер. В "Инстаграм" девушка имеет больше двух миллионов подписчиков, с которыми делится новой музыкой, рассказывает о любви к супругу – кстати, тоже популярному артисту Нурлану Насипу – и показывает, как растет дочь.

Виновник аварии, в которой пострадала певица, сейчас также находится в больнице. Ради безопасности лихача у палаты дежурит полиция, однако как только ему станет лучше, он отправится под суд.

Автор: 4 июля 2020, 12:30 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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Кто из артистов пережил страшную аварию

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