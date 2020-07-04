Появились подробности состояния впавшей в кому известной певицы: Показывает язык

Девушку госпитализировали в местную больницу. Состояние звезды оценивается как тяжелое, однако есть надежда, что она сможет оправиться после случившегося. Спустя неделю молчания врачи рассказали о состоянии артистки.
Асель Кадырбекова постепенно начала приходить в себя, однако до полного выхода из коматоза еще далеко. Как отметил медик, давший интервью журналистам, несколько дней назад певица питалась через трубку, а сейчас уже ест с ложечки.
Еще одной позитивной новостью можно считать то, что звезда реагирует на просьбы и может показать язык. Сложно сказать, сколько займет восстановление, и будет ли оно полным после страшной аварии. Семья пострадавшей просит пока их не беспокоить и советует молиться за здоровье артистки.
Стоит отметить, что Асель Кадырбекова не только популярная певица, но и блогер. В "Инстаграм" девушка имеет больше двух миллионов подписчиков, с которыми делится новой музыкой, рассказывает о любви к супругу – кстати, тоже популярному артисту Нурлану Насипу – и показывает, как растет дочь.
Виновник аварии, в которой пострадала певица, сейчас также находится в больнице. Ради безопасности лихача у палаты дежурит полиция, однако как только ему станет лучше, он отправится под суд.
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