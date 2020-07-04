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Коньки раздора: Илья Авербух уничтожил брак Игоря Бутмана

Коньки раздора: Илья Авербух уничтожил брак Игоря Бутмана

Илья Авербух. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Бутман не смог сдержать гнев и обвинил знаменитого фигуриста в крахе своего брака. Сам же Илья Авербух никогда и не подозревал, что стал главной причиной развода звездной пары.
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Саксофонист стал участником передачи "Судьба человека", на которой признался, что его второй развод был самым неожиданным. По словам Игоря Бутмана, главную роль в судьбе их семьи сыграл фигурист Илья Авербух.

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Музыкант познакомился со своей будущей женой благодаря Сергею Мазаеву. Именно он свел Бутмана с красавицей моделью. Несколько лет подряд молодые люди общались как друзья, но в 1995 году девушка все-таки сдалась и согласилась встречаться с исполнителем.

Мужчина написал для супруги музыку и очаровал ее. Паре не потребовалось много времени, чтобы решиться на переезд и начать жить вместе. Дама сердца даже была готова поехать за Игорем в Америку, несмотря на то, что вскоре Бутман принял решение остаться в России.

В прямом эфире артист признался, что они вместе с женой долгое время пытались урегулировать конфликты, связанные с воспитанием сына. Супруги прожили вместе 18 лет и сохранили дружеские отношения. Саксофонист уверен, если бы не Илья Авербух их брак еще можно было бы спасти.

Дело в том, что когда-то Игорь стал участником шоу "Ледниковый период", звездой которого и был российский фигурист Илья Авербух, его жизнь заметно изменилась.

"Я стал участвовать в шоу и как-то сразу остыл к жене. Может, это была звездная болезнь. Сейчас я общаюсь с бывшей супругой. Конечно же, мы не можем быть вместе, но ради ребенка поддерживаем здоровое общение", – прокомментировал свой развод музыкант.

Автор: 4 июля 2020, 11:50 Источник: Передача "Судьба человека" ✓ Надежный источник

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