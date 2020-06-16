Авербух забрал сына у алкоголички Лобачевой

Илья Авербух один из самых закрытых фигуристов в отечественном спорте. Тем ценнее каждое его выступление и беседа с журналистами.

Илья Авербух и Ирина Лобачева были не только одной из самых красивых пар в спорте, но и в жизни. Они были в браке более десяти лет, однако оформили развод в 2007 году. С тех пор личная жизнь Ирины не задалась.

Она начала встречаться с актером Дмитрием Марьяновым, однако затем увлекся другой женщиной, и они расстались. Следующий любовник фигуристки якобы умер от передозировки запрещенными веществами прямо на лестничной площадке перед квартирой. Ирине Лобачевой пришлось хоронить и третьего избранника – Александра Шумакова, который скончался в реанимации после попытки самоубийства.

Недавно спортсменка вышла замуж за своего коллегу, который на 16 лет младше нее. Но и тут счастья не получилось. В недавнем интервью на шоу "Секрет на миллион" Ирина Лобачева призналась, что подает на развод. А еще она не скрывает, что из-за страшных событий, развернувшихся в ее личной жизни, она стала злоупотреблять алкоголем.

Самое печальное, что за ее душевными мучениями наблюдал сын Мартин, который остался жить с Ириной после ее развода с Ильей. Однако уже три года, как подросток делит одну крышу с отцом.

В откровенном интервью Илья Авербух сообщил, что забрал сына к себе. "В жизни Иры возникла нехорошая ситуация, которая сказывалась на Мартине, и я просто его забрал. Я очень надеюсь, что у Иры все будет хорошо, и она пройдет эти сложные этапы. Еще раз говорю, что они с Мартином общаются. Между ними нет пропасти и разрыва", – весьма корректно и расплывчато сообщил прославленный фигурист.

Он отметил, что они вдвоем проходят "путь становления" Мартина. При этом Илья Авербух подчеркнул, что не выставляет это напоказ, предпочитая подробности личной жизни держать при себе. Однако он с удовольствием рассказал, что сын увлекается скейтбордингом.

"Я очень рад, что нашел к нему подход через этот спорт. Потому что в какой-то момент он стал чрезмерно увлекаться играми на гаджетах. Я понимал, что теряю его, и нужно найти какое-то решение, которое бы на него не давило", – сообщил Илья Авербух.