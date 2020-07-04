Разин о правах Шатунова на песни "Ласкового мая": Это грубейшее нарушение законодательства!

Бывший солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов выиграл суд по делу об авторских правах на песни группы. Но продюсер коллектива Андрей Разин обжалует решение инстанции.

В 2016 году компания "Честная музыка" стала правообладателем композиций группы "Ласковый май". Треки были приобретены у некого бизнесмена Руслана Филатова. Юрию Шатунову пришлось через суд добиваться права исполнять песни коллектива, которые когда-то сам записывал.

Андрей Разин был уверен, что певец не сможет выиграть дело. Но вышло по-другому. Теперь продюсер коллектива будет обжаловать решение суда, ведь его не известили о привлечении к процессу. Разин отметил, что судья "не видела в глаза" ни его, ни правообладателя. "Вышестоящая инстанция объективно отменит это решение", – надеется продюсер.

По его мнению, Шатунов исполняет песни "Ласкового мая", грубо нарушая законодательство. Поэтому Разин уже готовит все документы, который обосновывают позицию настоящего правообладателя.

Юрий Шатунов, в свою очередь, планирует вновь обратиться в суд, чтобы пресечь незаконную деятельность компании "Честная музыка". Кроме того, певец потребует финансовой и моральной компенсации.