Эвелина Бледанс показала странное видео

Эвелина Бледанс опубликовала в Сети ролик с отдыха с весьма интригующим содержанием. На нем она предстала перед зрителями с огурцами на оголенной груди.

Эвелина Бледанс не забывает отчитываться перед своими поклонниками о том, как проходит ее отдых. Она снимает ролики даже во время косметических процедур.

Так, в одном из видео она предстала перед зрителями с обнаженной грудью, на которой расположились тонко нарезанные огурцы. Для большего эффекта Эвелина Бледанс еще и помазала одним себе по лицу. Сам огурец, по ее словам, на вкус оказался сладким.