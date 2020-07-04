Эвелина Бледанс показала странное видео

Эвелина Бледанс не забывает отчитываться перед своими поклонниками о том, как проходит ее отдых. Она снимает ролики даже во время косметических процедур.
Так, в одном из видео она предстала перед зрителями с обнаженной грудью, на которой расположились тонко нарезанные огурцы. Для большего эффекта Эвелина Бледанс еще и помазала одним себе по лицу. Сам огурец, по ее словам, на вкус оказался сладким.
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