Ушастая Королева позабавила народ смешным видео

Наташа Королева сняла веселый домашний ролик. Певица изобразила ребенка, который дает забавные ответы.

На видео Наташа Королева с бутафорскими огромными ушами отвечает на вопросы ведущего шоу "Лучше всех" Первого канала Максима Галкина. Подписчикам настолько пришелся по душе ролик, что они пересматривала его по нескольку раз.

Отметим, не так давно певица сменила имидж – отстригла челку. Большинство поклонников пришли к мнению, что знаменитости очень идет новый образ. Но есть и то, что разочаровало аудиторию звезды. Дело в том, что на карантине Наташа Королева немного прибавила в весе. Россияне посоветовали исполнительнице срочно худеть.