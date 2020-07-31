Названа возможная причина смерти рэпера Картрайта

Пару дней назад информационное поле потрясла новость о смерти Александра Юшко, который был известен под псевдонимом Энди Картрайт. Разрубленное топором тело мужчины обнаружили в одной из квартир Санкт-Петербурга.

В убийстве заподозрили сожительницу музыканта, которая заявила, что надругалась над трупом по большой любви. Марина Кохал не хотела, чтобы ее возлюбленного запомнили наркоманом. Сначала она утверждала, что ее супруг скончался от передозировки запрещенными веществами.

Однако вскоре версия не подтвердилась. В организме Энди Картрайта не обнаружили следов наркотиков. После этого адвокат Марины выдвинул другую теорию относительно смерти музыканта.

Девушка ранее упоминала, что артист страдал от проблем с алкоголем, также у парня были заболевания сердца. По словам правозащитника, жена в подробностях описала судмедэксперту, в каком состоянии обнаружила труп. Признаки, на которые указала Марина, свидетельствуют о сердечном приступе. Также есть еще одна версия гибели Энди Картрайта – отравление. Якобы у рта звезды была пена.

В данный момент сожительница рэпера, которая расчленила тело и рассовала его по мусорным мешкам, находится в статусе свидетеля. Ее пока ни разу не допросили, так как девушка находится в подавленном состоянии и не в силах разговаривать.

Несмотря на то, что Марина Кохал утверждает, что непричастна к смерти гражданского мужа, ее статус в ближайшие дни может измениться. Все зависит от того, какие сведения она предоставит следствию.