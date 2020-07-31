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Шоу-бизнес

"Бог ей судья": мать расчлененного рэпера обвинила его жену в убийстве

Энди Картрайт. Фото: instagram.com/kkkartrait
Известие о смерти рэпера Энди Картрайта стало шоком для его родных. Мать музыканта не может поверить, что он умер из-за наркотиков.
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Несколько дней назад в одной из квартир на Невском проспекте в Санкт-Петербурге обнаружили останки исполнителя. По предварительной версии, Энди Картрайт умер от передозировки запрещенными веществами, после чего его труп расчленила супруга Марина Кохал.

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Женщина заявила, что совершила такой поступок из большой любви к музыканту. Она не хотела, чтобы близкие Картрайта узнали о его бесславной гибели, и собиралась спрятать фрагменты тела, после чего сообщить об исчезновении. О произошедшем полиции рассказал знакомый Кохал.

Мать рэпера Валентина Юшко не верит его супруге. Родительница заявила, что ее сын никогда не употреблял наркотики, но допустила, что он мог иногда выпивать. По ее словам, Энди был умным, грамотным, начитанным человеком. В детстве он ходил в музыкальную школу, играл на фортепиано.

С будущей женой Картрайт познакомился в Сети. Ради девушки он покинул Украину и перебрался в Россию. Они жили в Санкт-Петербурге в квартире брата Кохал. Вскоре у них родился сын. Мать Энди никогда не видела невестку и внука в жизни. В основном они говорили по телефону или в "Скайпе".

Родственница музыканта уверена, что его убили. Она предположила, что Марина могла совершить преступление по неосторожности. "Бог ей судья. Пусть доказывают. Она адекватная, но всякое случается в жизни", – отметила Валентина в беседе с репортерами "Комсомольской правды".

Мать хочет похоронить Энди Картрайта на Украине. Также она планирует оформить опеку над двухлетним внуком. "Меня волнует только, как забрать своего ребенка и внука", – заключила Валентина Юшко.

Автор: 31 июля 2020, 16:15 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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