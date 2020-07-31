Жена расчленила Картрайта "из-за великой любви"

По факту смерти Энди Картрайта возбуждено уголовное дело по всем известной 105-й статье Уголовного кодекса. Главная подозреваемая – супруга рэпера Марина. Она уже ответила на вопросы сотрудников правоохранительных органов.
Как рассказала девушка оперативникам, у Энди была депрессия – он переживал из-за отсутствия работы. Как только в стране ввели карантин, его доходы резко сократились. Чтобы утешиться, рэпер принимал наркотики. Очередная доза привела к смерти, сообщила Марина.
Ей не хотелось, чтобы супруга запомнили как наркомана. Марина расчленила Энди "из-за великой любви". Если бы рэпера начали искать, она сказала бы, что он пропал.
Журналисты "Комсомольской правды" узнали шокирующие подробности. В момент расчленения тела в квартире присутствовал двухлетний ребенок Картрайта.
Смерть музыканта прокомментировал рэпер Александр Тимарцев, известный как Ресторатор. Он заявил, что Энди не употреблял наркотики, однако мог пить алкоголь в больших количествах.
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