Жена расчленила Картрайта "из-за великой любви"

Несколько дней назад скончался Александр Юшко, которого в рэп-тусовке знали как Энди Картрайта. Марина Кухал, которая расчленила тело, уверяет, что возлюбленный скончался из-за передозировки наркотиков. Во время допроса девушка объяснила, почему решилась на зверский поступок.

прочитано 838 раз