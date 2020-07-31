Якубович отказался праздновать 75-летие: Отменяю я свой юбилей!

В пятницу, 31 июля, Леониду Якубовичу исполнилось 75 лет. Поздравить артиста поспешили друзья и коллеги по шоу-бизнесу. Однако из соображений безопасности звезда отказалась от празднования юбилея.

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