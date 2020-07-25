Во время Чеченской войны Якубович напросился в зону боевых действий

По словам телеведущего, о том, что в Чечне ведется война, он узнал при просмотре телевизора. Леонид Якубович не смог остаться в стороне. Он отправился в Лефортово, в штаб внутренних войск.
Якубович добился встречи с командующим и предложил помощь. "Спросил, надо ли что-то отвезти, съездить туда", – вспомнила знаменитость. Через неделю Леонида отправили в горячую точку.
Звезда программы "Поле чудес" никогда не хвасталась наградами, а они есть. Леонид Якубович дорожит орденами, которые ему вручали в Кремле. В свое время телеведущий совершил 40 командировок в зону боевых действий. Он был в Дагестане, Чечне, Косово. За это шоумен награжден медалями.
Леонид Якубович хочет поделиться воспоминаниями о том непростом времени с поклонниками. Он пишет книгу о Чеченской и Афганской войне. Также на страницах издания можно будет узнать о боевых действиях в Косово. Свет работа телеведущего увидит уже следующей осенью.
Напомним, военные действия на территории Чечни и приграничных регионов Северного Кавказа начались в декабре 1994 года. Они завершились в августе 1996.
Популярные темы форума
Украинская кровь
Плоский зад
Как можно любить Россию?
Каких вы хотите женщин?
Я люблю мужа сестры
Все хотят попасть в рай. Может не понимают, что рай сегодня, здесь и сейчас пока мы живы?
Диденко нашла нового мужа
папа не любит евреев
Однополый брак
Как относитесь к старородящим?