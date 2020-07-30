Якубович встал на защиту ветеранов ВОВ: Должны получать больше министра

74-летнему народному артисту России Леониду Якубовичу тема Великой Отечественной войны особенно близка – его отец был участником. Телеведущий считает, что ветераны достойны лучших условий жизни.

По мнению Леонида Якубовича, парад Победы проводится лишь для того, чтобы отчитаться. Это событие можно отмечать мягче и красивее, отметил телеведущий. Он добавил, что каждый должен заниматься своим делом.

Ведущий шоу "Поле чудес" уверен, что ветераны заживут достойно, когда перестанут платить за дом или квартиру, налоги, когда будут бесплатно ездить на общественном транспорте. Участники ВОВ должны получать больше, чем министр. Как сказал Леонид Аркадьевич, для этого президенту достаточно издать указ.

Стоит отметить, что Якубовичу очень нравится авиация. Он является подполковником в отставке. Однако носить военную форму ведущий "Поля чудес" никогда не хотел: по его мнению, этого достойны лишь те, кто участвовал в боях.

18 лет назад Якубович окончил Калужское авиационное училище. Сначала он был пилотом третьего класса, позже его перевели в транспортную авиацию. Через несколько лет артист стал майором, а потом – подполковником. Решение о повышении звания принял министр обороны.