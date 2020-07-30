"Гробовозку набил": рэпер Картрайт напророчил свою смерть

Незадолго до гибели рэпер Энди Картрайт выложил в соцсеть фото с пугающей надписью. Он показал странную татуировку, которая будто предсказала трагедию.



Поклонники умершего музыканта считают, что это вовсе не совпадение. На рисунке, опубликованном в "Инстаграм", изображен катафалк и написано: "Будет маловат".

В посте рэпер Картрайт призвал фолловеров делиться фотографиями своих татуировок. "Ироничное тату", "Покойся с миром", "Гробовозку набил", – высказались о наколке певца подписчики.

Напомним, ранее останки исполнителя были обнаружены в одной из квартир Санкт-Петербурга. По некоторым данным, его тело могла расчленить сожительница. По одной из версий, гибель рэпера Картрайта была вызвана передозировкой запрещенных веществ.



Как писали "Дни.ру", друзья рэпера Картрайта утверждают, что Энди не употреблял наркотики. Поэтому следователи все меньше верят жене музыканта. На данный момент она задержана. Мама девушки находится под подпиской о невыезде.

Энди Картрайт (Александр Юшко) родился 17 августа 1990 года в украинском городе Нежин. Он начинал свое творчество с андеграунд-рэпа. Первый альбом музыканта "Приход глухого кота" вышел в конце 2013 года. После этого его позвали на рэп-баттл Versus. Выступал в клубах Москвы и Санкт-Петербурга.