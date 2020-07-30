Могла употреблять наркотики: появились сенсационные детали о расчленившей рэпера жене

Друг Энди Картрайта сообщил сенсационные детали о супруге рэп-исполнителя. По его мнению, возлюбленная артиста могла употреблять наркотики.

Музыкант скрывал личную жизнь от поклонников. О том, что у Энди Картрайта есть жена и маленький ребенок, знали только родные и близкие друзья.

Один из приятелей рэпера допустил, что его возлюбленная тоже могла принимать запрещенные вещества. Он не исключил, что в момент преступления женщина была под действием наркотиков.

Соседи пары рассказали, что не замечали ничего необычного. Супруги производили впечатление обыкновенной семьи. Они не устраивали шумных вечеринок и не приглашали к себе подозрительных личностей.

Как передает телеканал "360", Энди Картрайт проживал с женой в квартире ее брата. Мужчина сейчас находится за границей. Отметим, что родственник пока не дал никаких комментариев прессе.

О смерти рэпера стало известно утром 30 июля. Останки звезды правоохранители обнаружили в квартире на Невском проспекте. По предварительной версии, Энди Картрайт умер от передозировки запрещенных веществ, после чего его тело расчленила жена.

Супруга рассказала полицейским, что не хотела, чтобы общественность узнала о бесславной гибели артиста. Она намеревалась спрятать фрагменты тела, а затем сообщить семье и знакомым об исчезновении музыканта.