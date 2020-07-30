Криминалисты о расчленившей рэпера жене: Работал профессионал

Смерть рэпера Энди Картрайта повергла в шок общественность. С каждым часом появляются новые подробности произошедшего. Оказывается, резать рэпера жене помогала ее мать.

Следователи продолжают изучать улики, найденные на месте преступления. Криминалисты были удивлены, когда увидели идеально отпиленные конечности Энди Картрайта. Это говорит о профессионализме убийцы.

Кроме того, внутренние органы рэпера зачем-то были пропущены через стиральную машину. Некоторые части тела его супруга по какой-то причине обваляла в соли. Вероятно, что на месте преступления был еще кто-то. На предплечье эксперты обнаружили следы мужских рук, которые можно оставить при захвате.

Энди мог быть пропавшим без вести, ведь его жене удалось вычистить квартиру. Она не успела выкинуть мешки с частями тела. Избавиться от запаха в квартире девушка пыталась, разжигая благовония.

Согласно официальной версии, Картрайт умер из-за передозировки наркотиками. И лишь потом супруга его расчленила. Интересно, что друзья рэпера говорят – Энди не употреблял запрещенные вещества. Поэтому следователи все меньше верят жене музыканта. На данный момент она задержана. Мама девушки находится под подпиской о невыезде.