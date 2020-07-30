Криминалисты о расчленившей рэпера жене: Работал профессионал

Следователи продолжают изучать улики, найденные на месте преступления. Криминалисты были удивлены, когда увидели идеально отпиленные конечности Энди Картрайта. Это говорит о профессионализме убийцы.
Кроме того, внутренние органы рэпера зачем-то были пропущены через стиральную машину. Некоторые части тела его супруга по какой-то причине обваляла в соли. Вероятно, что на месте преступления был еще кто-то. На предплечье эксперты обнаружили следы мужских рук, которые можно оставить при захвате.
Энди мог быть пропавшим без вести, ведь его жене удалось вычистить квартиру. Она не успела выкинуть мешки с частями тела. Избавиться от запаха в квартире девушка пыталась, разжигая благовония.
Согласно официальной версии, Картрайт умер из-за передозировки наркотиками. И лишь потом супруга его расчленила. Интересно, что друзья рэпера говорят – Энди не употреблял запрещенные вещества. Поэтому следователи все меньше верят жене музыканта. На данный момент она задержана. Мама девушки находится под подпиской о невыезде.
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