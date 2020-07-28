"На грани жизни и смерти": певица Настя Каменских разбилась в страшной аварии

О страшной автокатастрофе, в результате которой сильно пострадала Настя Каменских, рассказал ее партнер по сцене Потап. С недавних пор певец стал и ее мужем, влюбленные долго скрывали свои отношения.

Потап и Настя Каменских состояли не только в одном дуэте, но и романтических отношениях на протяжении нескольких лет, прежде чем откровенно рассказали о своих чувствах. Влюбленные тщательно скрывались, потому что Потап был женат. В откровенном интервью Маше Ефросининой певец рассказал, что они с женой сумели не только расстаться без скандалов, но и остаться друзьями после развода. "Мы с Горовой – два очень крепких орешка. Мы ничего не вынесли наружу, все сохранили внутри и дошли до того, что теперь приятели и партнеры. У нас с ней огромный бизнес", – похвастался Потап.

Ирина Горовая воспитывает их общего сына Андрея, мальчику уже 11 лет. Потап утверждает, что, несмотря на плотный рабочий график, ничего не пропустить в воспитании наследника. Да и сейчас певец принимает активное участие в жизни ребенка.

Разумеется, зашла речь и об отношениях с Настей Каменских. Влюбленные оформили отношения несколько лет назад, однако лишь сейчас Потап признался, что этой церемонии могло не состояться. Певец рассказал, что Настя попала в жуткую аварию.

"Они сели в машину, и та восемь раз перевернулась. Настя вылетела, выбила головой стекло. Ее привезли в местную больницу, зашивали голову, ногу. Я думаю, что в тот момент судьба Насти очень изменилась... Она изменилась, потому что была там. На грани жизни и смерти", – сообщил Потап.

Супруги редко ссорятся. Но если это и происходит, то примирение обычно весьма бурное, сопровождающееся ярким сексом. Потап откровенно рассказал, что у них с Настей Каменских был интим и в самолете, и в автобусе и в гримерке на гастролях. "Это она вызывает у меня такие чувства, и я не могу остановиться", -заявил артист.