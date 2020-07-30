Валерия высказалась по поводу пластических операций: В таком же режиме, как и все

Валерия стала новой гостьей программы "Алена, блин!". В интервью звезда рассказала, как относится к пластическим операциям и какие манипуляции проделывает с собственным телом.

Как отметила артистка, у нее очень хорошая генетика. Конечно, она не отрицает, что пользуется услугами косметологов. Например, регулярно делает "уколы красоты". "В таком же режиме, как и все. Всякие меза, плазма, увлажняющие процедуры, питательные", – поделилась Валерия.

Певица отметила, что даже не колет ботекс, потому что он ей просто не подходит. При этом супруга Иосифа Пригожина призналась: раньше прибегала к подобной практике, однако считает опыт неудачным. "Я сразу такая угрюмая становлюсь и злая. Я вроде как улыбаюсь, а я злая будто. Смотрю свои фотографии десятилетней давности и думаю "Боже, какой кошмар", – улыбается звезда.

Валерия не отрицает, что, вероятно, в будущем обратится за помощью к пластическим хирургам. Однако надеется, что к моменту, когда ей потребуется операция, уже придумают более инновационный способ избавиться от морщин. "Я свято верю в аппаратную косметологию", – говорит певица.

Также артистка призналась, что не пользуется фотошопом – просто не умеет. Правда, бывает, когда все-таки пытается "сузить" себе части тела на снимке, и выходит это довольно коряво.

Например, весной звезда приняла участие в челлендже, чтобы поддержать людей, сидящих на карантине. Артистка сделала кадр с подушкой и поняла, что фигуру совсем не видно. В редакторе певица уменьшила себе размер талии и... "спалилась" перед фанатами. "Ну зеркальце и "поехало". Я бы не заметила, а кто-то сразу пишет: "Э, а что это у вас зеркало "уехало". И ведь действительно", – смеется Валерия.