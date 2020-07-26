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Сын Валерии устроил грандиозный сюрприз для возлюбленной

Сын Валерии устроил грандиозный сюрприз для возлюбленной

Валерия. Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com/
Младший сын Валерии Арсений Шульгин решил жениться, чем очень удивил не только свою звездную маму, но и возлюбленную, которой устроил роскошный сюрприз
прочитано 535 раз

Известная певица Валерия на своей страничке в социальной сети Instagram разместила публикацию, посвященную младшему сыну, 21-летнему Арсению Шульгину: "Сегодня я в очередной раз испытала гордость за сына. Я счастливая мать. Дорогие мои, Арсений Шульгин и Лиана Волкова как я за вас рада!", – подписала свой пост исполнительница.

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Все дело в том, что Арсений Шульгин неожиданно для всех сделал своей возлюбленной Лиане Волковой предложение руки и сердца. Он организовал роскошный сюрприз в одном из ресторанов небоскреба Москва-Сити. Во время романтического свидания на одном из зданий появилась бегущая строка со словами "Лиана, ты выйдешь за мня?", а позже еще одна: "Она сказала "Да!", – так Арсений сообщил всему городу о столь важном событии. Позже на своей страничке Арсений выложил фото кольца на безымянном пальце будущей жены.

Стоит отметить, что Арсений познакомился с Лианой Волковой, студенткой юридического факультета Благовещенского университета в прошлом году и уже принял серьезное решение о создании семьи.

Напомним, что в прошлом году Валерия узнала о том, что ее старший сын Артемий тайно женился в Европе на своей возлюбленной Наталье Коренной.

26 июля 2020, 12:41 Источник: 7Дней ✓ Надежный источник

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