В Сеть "слили" интимное видео сына Валерии и его избранницы

Сын певицы Валерии обручился с возлюбленной. В Сети появилась интимная видеозапись с участием Арсения Шульгина и его невесты Лианы Волковой.

Радостное событие произошло несколько дней назад. Молодой человек пригласил избранницу на ужин в один из ресторанов делового центра "Москва-Сити". Во время свидания на соседнем здании появилась бегущая строка "Лиана, ты выйдешь за меня?". Затем сын певицы Валерии встал на одно колено и подарил девушке кольцо.

Волкова ответила Шульгину согласием. После этого счастливые обрученные поцеловались и обнялись. Происходящее сняли скрытые камеры. В своем инстаграм-аккаунте Арсений разместил видеозапись предложения руки и сердца. "Лиана сказала "Да!", – написал молодой человек.

Певица Валерия не осталась в стороне и поддержала 21-летнего наследника и его невесту. "Как же трогательно и романтично! Сколько смотрю, столько плачу", – поделилась звезда в личном микроблоге. Артистка пожелала молодой паре счастья. "Именно с этого момента начинается история этой семьи", – добавила она.

Напомним, сын певицы Валерии познакомился с Лианой Волковой в прошлом году. Молодой человек с самого начала был настроен серьезно. Известно, что девушка учится на юридическом факультете Благовещенского университета. Арсений занимается бизнесом и информационными технологиями.