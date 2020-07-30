Россиян стали меньше доверять оскандалившейся Собчак

Исследование проводилось уже в третий раз. Лидером остается президент России Владимир Путин. Второе место занял председатель ЛДПР Владимир Жириновский. На третьем месте – Сергей Шойгу.
Динамикой роста могут похвастаться доктор Леонид Рошаль и журналист Андрей Норкин. Они заняли 25 и 26 место соответственно. Поднялся в рейтинге доверия россиян на 40 строчек Олег Газманов и телеведущая Екатерина Стриженова – 32 строчки вверх.
Но не все участники рейтинга могут похвастаться таким успехом. Так, Ксения Собчак опустилась на семь позиций. Ольга Бузова – на шесть. Сильным падением отметились Григорий Лепс (21 строчка вниз), Александр Овечкин (24 строчки вниз). Наибольшую утрату доверия россиян показал рэпер Баста, потеряв сразу на 34 места.
Отметим, Ксения Собчак – частая фигурантка различных скандалов. В частности, ранее журналистка влипла в неприятную историю со своим документальным фильмом "Монастырь особого назначения".
Как писали "Дни.ру", одна из его участниц оказалась возмущена результатом съемок. Девушка заявила, что ее мужа выставили в плохом свете – с бутылкой пива. При этом она заявила, что с авторами картины была договоренность вовсе не показывать мужчину.
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