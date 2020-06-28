Побитую в монастыре Собчак обвинили в грязном пиаре

Теледиву обвинили в грязном пиаре. По словам представителя схиигумена Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь, Всеволода Могучева, Ксения Собчак спровоцировала скандал.

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Могучев подчеркнул, что заявления Собчак о том, что ее избили в стенах православной обители, неправдивы. Журналистку и пальцем никто не тронул. "Она устроила истерику и устроила скандал", – добавил соратник схиигумена.

Всеволод Могучев расценил произошедшее как пиар-акцию приуроченную к выходу документального фильма о схиигумене Сергии Романове. Представитель запрещенного в служении церковного начальника уверен, что скандал привлечет внимание зрителей и позволит собрать большое количество просмотров в Сети.

Накануне, 27 июня, Ксения Собчак в личном телеграм-канале "Кровавая барыня" сообщила, что на нее было совершено нападение. Журналистка приехала в Екатеринбург со своей съемочной группой, чтобы сделать фильм об опальном начальнике православного монастыря, отце Сергии.

Напомним, 16 июня стало известно о том, что женский монастырь "Спорительница хлебов" захвачен. Схиигумен религиозного заведения начал вести службы вопреки запрету. Отец Сергий является ковид-диссидентом – отрицает существование коронавирусной инфекции. По некоторым данным на территории православной обители находились казаки. После сообщения о захвате в монастырь приехали полицейские и сотрудники ФСБ.