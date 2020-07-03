Шатунов получил право исполнять песни "Ласкового мая"

Компания настаивала на том, что никто не имеет права исполнять песни легендарной группы 90-х, так как она является единственным правообладателем интеллектуальной собственности. Фирма приобрела треки "Ласкового мая" у некого предпринимателя Руслана Филатова. Однако все оказалось не так просто с юридической точки зрения.
Адвокат Юрия Шатунова заявила, что подопечный никогда не отказывался от права на владение композициями и не подписывал соответствующих документов. Юрист была уверена, что нужно вообще аннулировать сделку "Честной музыки" с бизнесменом.
В итоге суд встал на сторону артиста и признал договор недействительным. Следовательно, теперь Юрий Шатунов может и дальше спокойно петь треки культовой группы 90-х.
Однако адвокат музыканта заявила, что подзащитный не хочет останавливаться на достигнутом. Артист планирует вновь пойти в суд, чтобы на этот раз пресечь незаконную деятельность "Честной музыки" и заодно потребовать моральной и финансовой компенсации.
Напомним, продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин предостерегал Юрия Шатунова от поражения в суде. Он настаивал, что певец проиграет разбирательство и будет платить огромные штрафы.
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