Разин совершил неожиданный поступок из-за болезни Лещенко

Данные о текущем состоянии Льва Лещенко дошли до Андрея Разина. Продюсер группы "Ласковый Май" совершил неожиданный поступок в связи с болезнью народного артиста.
Разин заявил в своем "Инстаграм", что отозвал иск против Лещенко. По мнению знаменитости, он не имеет морального права тревожить певца в столь непростое для него время.
Кроме того, Разин пожелал Льву Валерьяновичу скорейшего выздоровления. При этом он все же намерен судиться с телеведущим Андреем Малаховым и Юрием Шатуновым.
Как ранее писали "Дни.ру" в эфире программы "Привет, Андрей" Юрий Шатунов заявил, что Андрей Разин исполняет на концертах хиты группы "Ласковый май" под его фонограмму. По словам певца, своими действиями Разин вставляет ему палки в колеса и не дает зарабатывать на песнях.
Андрей Разин остался оскорблен подобными словами и подал иск в суд против Шатунова, Малахова и Лещенко, обвинив тех в клевете. Позже продюсер сообщил, что не хотел портить отношения со всеми перечисленными. По его словам, конфликт спровоцировали сторонние люди.
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