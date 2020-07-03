Фанатки ревут: знаменитый актер Александр Петров умер после тяжелой болезни

Александр Петров – легенда артистического мира. Люди часто шли в театр именно "на Петрова". И всегда его игра приводила в восторг!

На счету Александра Петрова более полусотни ролей, среди которых Воронин из "Крепости над Бугом", Платонов из "Океана", Рикаредо из "Учителя танцев", Мика из "Барабанщицы", Разметов из "Поднятой целины", Войницкий из чеховского "Дяди Вани", Азаров из "Давным-давно" и многие другие.

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Еще в нынешнем сезоне он выходил на сцену и играл в спектакле "Судьба одного дома", посвященном юбилею Победы. Его пронзительный финальный патриотический монолог не оставлял зрителей равнодушными и вызывал овации.

Артисту шел 99-й год, и он считался старейшим актером театра Российской Армии. До него самым взрослым здесь был Владимир Зельдин, проживший более 101 года.

Петров же прослужил в театре Армии почти 70 лет и ни разу не изменил, никуда не ушел. За эти годы у него было множество поклонниц. Менялись поколения, на спектакли Петрова приходили уже внуки тех, кто видел его на сцене еще в прошлом веке. И его уход стал для всех огромным горем.

О причинах смерти Александра Петрова пока ничего не сообщается. Известно лишь, что он давно и тяжело болел.