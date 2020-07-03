Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Шоу-бизнес
Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам представителя защиты, Михаил Ефремов официально заявил о невиновности в ДТП в центре Москвы. Адвокат Эльман Пашаев добавил, что актер не готов "платить" за содеянное, так как преступления он не совершал.

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Несколько недель назад Михаил Ефремов публично признавал свою вину в смертельном ДТП и просил прощения у семьи погибшего мужчины. Сейчас же актер отказывается от своих слов и называет их "преждевременным заявлением".

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Адвокат Михаила Ефремова сообщил телеканалу "Москва 24", что артист не совершал подобных действий и не должен нести наказание. Эльман Пашаев только лишь упомянул, что актер был готов возместить ущерб потому, что его машина тоже участвовала в ДТП, но она не могла стать виновницей трагедии.

Напомним, авария произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Именно тогда народный артист выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем курьерской доставки. Водитель автомобиля Lada получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.

Следствием было выявлено, что Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Несмотря на то, что экспертиза показала абсолютную вменяемость актера, кадры, сделанные на месте ДТП, говорят об обратном.

Таганский суд отправил Ефремова на два месяца под домашний арест, пока дело не достигнет последней инстанции. Адвокат Михаила Олеговича уверяет, что Ефремов сел пьяным за руль, потому что спешил прийти на помощь другу.

Автор: 3 июля 2020, 14:29 Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Спешил на помощь другу, находящемуся в таком же состоянии, как он сам ? Вот и не виноват он (Ефремов) уже вовсе, что напился и пьяным сел за руль и человека убил. Да, семье погибшего можно только сочувствовать: скорее всего никакой ответственности гражданин Ефремов не понесет...
Владимимр Пименов
Ответить
ясразу говорил, что виновата водка и дурь, а человек только употребитель
1

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