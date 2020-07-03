Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

Несколько недель назад Михаил Ефремов публично признавал свою вину в смертельном ДТП и просил прощения у семьи погибшего мужчины. Сейчас же актер отказывается от своих слов и называет их "преждевременным заявлением".
Адвокат Михаила Ефремова сообщил телеканалу "Москва 24", что артист не совершал подобных действий и не должен нести наказание. Эльман Пашаев только лишь упомянул, что актер был готов возместить ущерб потому, что его машина тоже участвовала в ДТП, но она не могла стать виновницей трагедии.
Напомним, авария произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Именно тогда народный артист выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем курьерской доставки. Водитель автомобиля Lada получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.
Следствием было выявлено, что Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Несмотря на то, что экспертиза показала абсолютную вменяемость актера, кадры, сделанные на месте ДТП, говорят об обратном.
Таганский суд отправил Ефремова на два месяца под домашний арест, пока дело не достигнет последней инстанции. Адвокат Михаила Олеговича уверяет, что Ефремов сел пьяным за руль, потому что спешил прийти на помощь другу.
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