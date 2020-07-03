"Ненавижу тебя!": доведенная любовником звезда "Дома-2" бьется в припадке и страшно матерится

Пара Захара Саленко и Яны Шафеевой считалась одной из самых красивых на телепроекте "Дом-2". Но их минуты романтики сменялись часами ссор. Некоторое время назад Саленко ушел из проекта, но потом вернулся, чтобы попробовать начать отношения с Шафеевой с чистого листа. Они даже стали участниками "Спаси свою любовь", но, очевидно, и это не помогло вернуть романтику и воскресить былые чувства...
В Сеть попало видео очередного омерзительного скандала Захара и Яны. "Я соберусь и поеду домой," – начала рыдать Яна. А потом в истерике накинулась с претензиями на любовника: "Ты говоришь, что я неуравновешенная, истеричка. Ты специально меня довел! Ненавижу, просто ненавижу!". Захар на это едко заметил: "У тебя огромные проблемы с психикой. Ты сама в себе за 25 лет не смогла разобраться!"
Эти слова стали последней каплей. Яна убежала ванную и оттуда раздался страшный вой. Сразу вспомнились Ильф и Петров, которые в романе "12 стульев" писали про припадок у Воробьянинова: "Крик его, бешеный, страстный и дикий, – крик простреленной навылет волчицы... стал глохнуть и в минуту зачах".
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