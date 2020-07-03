Айза Анохина вернула себе фамилию бывшего мужа

На телеканале "Супер" продолжается реалити-шоу "Супер-Айза" о жизни телеведущей Айзы Анохиной. Страсти там кипят нешуточные!



Поклонники звезды заметили, что в последнее время инстадива слишком часто общается с бывшим мужем Алексеем Долматовым. Экс-супруги вместе проводят выходные, гуляют с детьми, выходят в прямые эфиры в "Инстаграм".

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Гуф также стал героем новых выпусков шоу "Супер-Айза", потеснив в эфире Олега Майами. Анохина с детьми впервые побывали в загородном доме Долматова и остались в восторге. Более того, находясь в процессе второго развода, Айза решила официально вернуть фамилию первого мужа.



"Олег ожидаемо не самым приятным образом реагирует на то, что сейчас происходит. Но мне, если честно, плевать. Да, мы с детьми проводим время с Лешей, и я четко отстаиваю эти границы в общении с Олегом. Мне важны мои дети, и если что-то может помешать их здоровому развитию, я этого просто не допущу", – заявила Анохина.

"Я хочу, чтобы они росли в полноценных семьях, даже если семьи такие, – рассказала Айза. – Мы с Лешей вместе 15 лет, мы очень много пережили, он один из самых близких для меня людей. Да, я не согласна со многими его действиями, мы ссоримся, но я все равно его люблю и забываю все плохое, что он мне сделал".