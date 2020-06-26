Айза Анохина взбесилась из-за странного поведения бывшего мужа

На днях Дмитрий Анохин пожаловался, что Айза не разрешает ему общаться с сыном. Мужчина в своем инстаграм-аккаунте публикует трогательные фотографии, на которых запечатлен он и его наследник. Также экс-возлюбленный знаменитости в "Сторис" написал: "Позвоните папе".
Такое поведение бывшего избранника возмутило Айзу. Телеведущая призналась, что позвонила бы мужу, но тот якобы заблокировал ее номер в телефоне. "Как я должна тебе сообщение отправить? Голубиной почтой? Раздражают меня такие папаши", – высказалась Анохина.
Ранее появилась информация, что Дмитрий хочет отобрать у бывшей возлюбленной бизнес. Он является со-владельцем салона красоты, которым руководит Айза. Знаменитость хотела выкупить у мужа его долю, однако получила от него отказ.
Стоит отметить, что сейчас Айза встречается с Олегом Майами. Правда, поклонники не верят, что телеведущую и певца связывают романтические отношения. Дело в том, что у молодого человека никогда не было серьезных отношений. Более того, в звездной тусовке говорят – Олег предпочитает общество мужчин. Так или иначе, Айза Анохина уже обсуждает с новым возлюбленным свадьбу.
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