"Бац – и остановилась": Надежда Бабкина в подробностях рассказала о пережитой коме

В апреле 2020 года известие о том, что Надежду Бабкину госпитализировали с пневмонией, всполошило публику. Ситуация оказалась гораздо сложнее, чем все думали: артистку подключили к аппарату ИВЛ, прогнозы были неутешительными.
Знаменитость ввели в искусственную кому, напоминает Ura.ru. Надежда Бабкина рассказала шоумену Максиму Галкину в эфире программы "Музыкалити" о видении, которое она лицезрела в тот момент.
Певица поведала, что не слышала никаких голосов, при этом главным силуэтом для нее была некая центрифуга. "Крутилась, а потом бац – и остановилась", – цитирует Надежду Георгиевну телеканал "360".
По словам Бабкиной, она не позволяла страху овладеть собой. Она сообщила медикам, что ее жизнь зависит от них, и рациональнее довериться специалистам, а не эмоциям.
После лечения Бабкина поспешила вернуться к работе. Артистка славится трудолюбием, и в очередной раз доказала поклонникам, что призвание для нее на первом месте.
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