"Отказали все органы": Бабкина оказалась на волосок от смерти

В День медицинского работника переболевшие коронавирусом звезды в эфире Первого канала поблагодарили врачей за помощь. Теплые слова сказала и Надежда Бабкина, за жизнь которой боролись в течение месяца.

Артистка отметила, что была близка к смерти. Инфекция поразила 80% легких, сейчас осталось всего 20%. Знаменитость продолжает восстанавливаться после болезни.

Она проходит реабилитацию в госпитале "Лапино". Говорит, что дисциплинированный пациент, поэтому не собирается бросать все на полпути. Надежда Бабкина по расписанию посещает бассейн, гимнастику, физиотерапию.

Дмитрий Борисов в студии своей программы был рад обняться с гостьей. Правда, сначала уточнил, можно ли артистке контактировать с окружающими. Певица засмеялась и заявила, что у нее полно антител.

Звезда рассказала, что в какой-то момент находилась между жизнью и смертью: "У меня отказали все органы". Надежда Бабкина поблагодарила врачей, которые боролись за нее.

В студии также присутствовал Лев Лещенко. Он впервые смог увидеть без масок врачей, которые лечили их с женой в клинике Коммунарки. Артист пообщался с медсестрой Наташей – она его выхаживала в реанимации.

Как оказалось, певец поддерживал с ней связь после выздоровления. У женщины четверо детей и бытовые трудности. Лев Лещенко заявил, что хочет помочь медику решить некоторые вопросы в знак благодарности.