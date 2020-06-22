"Отказали все органы": Бабкина оказалась на волосок от смерти

Артистка отметила, что была близка к смерти. Инфекция поразила 80% легких, сейчас осталось всего 20%. Знаменитость продолжает восстанавливаться после болезни.
Она проходит реабилитацию в госпитале "Лапино". Говорит, что дисциплинированный пациент, поэтому не собирается бросать все на полпути. Надежда Бабкина по расписанию посещает бассейн, гимнастику, физиотерапию.
Дмитрий Борисов в студии своей программы был рад обняться с гостьей. Правда, сначала уточнил, можно ли артистке контактировать с окружающими. Певица засмеялась и заявила, что у нее полно антител.
Звезда рассказала, что в какой-то момент находилась между жизнью и смертью: "У меня отказали все органы". Надежда Бабкина поблагодарила врачей, которые боролись за нее.
В студии также присутствовал Лев Лещенко. Он впервые смог увидеть без масок врачей, которые лечили их с женой в клинике Коммунарки. Артист пообщался с медсестрой Наташей – она его выхаживала в реанимации.
Как оказалось, певец поддерживал с ней связь после выздоровления. У женщины четверо детей и бытовые трудности. Лев Лещенко заявил, что хочет помочь медику решить некоторые вопросы в знак благодарности.
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