"Болезни не было": помолодевшую на 30 лет Бабкину распекли за пластику под видом коронавируса

Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" очередное фото, сопроводив его подписью: "Девочки меняем образ, я начала с себя, помчалась на "Модный приговор" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Она, конечно, ждала, комплиментов и восторгов, а на нее обрушились с упреками.
"Как короновирус, оказывается, может преображать и убирать 30 лет. Короновирусная пластика творит чудеса преображения!", "Не дурачили бы вы, Надежда, людям голову, у людей глаза есть, и они понимают, что никакой болезни не было, а была очередная пластика, после которой нужно восстановление", "Потеряла уважением к вам после всех манипуляций с якобы коронавирусом", – распекли поклонники певицу.
Напомним, в начале апреля появилось известие, что Надежда Бабкина поступила в больницу с двусторонней пневмонией. Якобы было поражено 80% легочной ткани.
Тесты на коронавирус оказались отрицательными, но в медицинских кругах говорили, что заболевание носит характер COVID-19. Пресса писала, что Надежда Бабкина переносила болезнь тяжело: ее вводили в состояние искусственной комы и подключали к аппарату ИВЛ.
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