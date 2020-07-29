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Прилучный решился на кардинальные изменения после развода с Муцениеце

Прилучный решился на кардинальные изменения после развода с Муцениеце

Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Павел Прилучный стал посещать спортзал каждый день. Актер намерен добиться впечатляющих результатов.
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После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный погрузился в работу. Последние несколько месяцев актер снимался в фильме Тимура Бекмамбетова "Фау-2. Побег из ада". Теперь он взялся за новый проект – продолжение сериала "В клетке".

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Прежде чем явиться на съемочную площадку, Павел должен привести себя в отличную физическую форму. Актер занимается в спортзале под присмотром тренера. Как известно, наряду с физическими нагрузками нужно соблюдать диету. Прилучному пришлось отказаться от конфет и булочек и перейти на овощи и белок.

Примечательно, что экс-супруг Муцениеце собирается выполнять все трюки перед камерой самостоятельно, без дублера. Он будет сниматься с профессиональными бойцами.

Скоро к тренировкам приступит и актер Владимир Епифанцев, который также привлечен к этому проекту. Съемки нового сезона сериала "В клетке" пройдут в конце августа – начале сентября.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, что общественность обсуждает роман Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Актеров несколько раз видели вместе. Многие не в восторге от парочки. Нашлись те, кто считает их связь обычным пиар-ходом.

Автор: 29 июля 2020, 08:35 Источник: StarHit

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