Прилучный решился на кардинальные изменения после развода с Муцениеце

Павел Прилучный стал посещать спортзал каждый день. Актер намерен добиться впечатляющих результатов.

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный погрузился в работу. Последние несколько месяцев актер снимался в фильме Тимура Бекмамбетова "Фау-2. Побег из ада". Теперь он взялся за новый проект – продолжение сериала "В клетке".

Прежде чем явиться на съемочную площадку, Павел должен привести себя в отличную физическую форму. Актер занимается в спортзале под присмотром тренера. Как известно, наряду с физическими нагрузками нужно соблюдать диету. Прилучному пришлось отказаться от конфет и булочек и перейти на овощи и белок.

Примечательно, что экс-супруг Муцениеце собирается выполнять все трюки перед камерой самостоятельно, без дублера. Он будет сниматься с профессиональными бойцами.

Скоро к тренировкам приступит и актер Владимир Епифанцев, который также привлечен к этому проекту. Съемки нового сезона сериала "В клетке" пройдут в конце августа – начале сентября.

Напомним, что общественность обсуждает роман Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Актеров несколько раз видели вместе. Многие не в восторге от парочки. Нашлись те, кто считает их связь обычным пиар-ходом.