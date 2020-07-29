Риск уйти из жизни: избитую звезду "Дома-2" предупредили об опасности

"И без того имея проблемы со здоровьем, а именно со спиной и поясницей, Турчину, с точки зрения астрологии, категорически запрещены экстремальные виды спорта. Утешает лишь то, что в Турчине отлично развита предпринимательская жилка, и он уже хорошо зарабатывает в интернете. В будущем его ждут еще большие деньги, если он направит энергию в нужное русло – в совершенствование себя как блогера. Что касается экстрасенсорных способностей юной звезды интернета, то они действительно имеются, и у него отлично развита интуиция", – уверен Ермолаев.

Никита находится в больнице после избиения, и ему, можно сказать, повезло. У Турчина стоит довольно опасная астрологическая комбинация, из-за которой он может "неожиданно оставить тело". Ему необходимо быть внимательнее, а также не бросать вызовы себе и судьбе в погоне за популярностью и лайками в социальных сетях, заявил астролог.