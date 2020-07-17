Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото

Молодая звезда популярных телевизионных шоу "Битва экстрасенсов" и "Дом-2" Никита Турчин жестоко избит. "Дни.ру" узнали о его попадании в больницу.

Как стало известно корреспонденту "Дни.ру", звезда шоу "Дом-2" Никита Турчин попал в больницу после избиения. На полученных редакцией снимках видно, что у молодого человека все лицо залито кровью.

Сам он рассказал о множестве травм, с которыми пришлось работать врачам. Речь идет о синяках, царапинах и даже о рассечении кожи на голове. По словам Никиты Турчина, специалисты даже опасались, что из-за этого у него может начаться внутреннее кровотечение, из-за чего вообще хотели сначала перевести его в плату реанимации.

К счастью, самого страшного избежать удалось. Тем не менее, несчастному пришлось пройти множество проверок, в ходе которых врачи должны будут точно зафиксировать все полученные им повреждения.

"Я пролежу здесь несколько дней, возможно даже недель", – рассказал Никита Турчин.

К слову, в первую ночь ему пришлось спать в коридоре. В медицинском учреждении, по словам звезды "Дома-2", банально не хватило места. "А днем как-то в палате кто-то умер – положили меня на его место", – поделился Никита Турчин.

"Палата еще называется "номер шесть". Смешно и больно", – добавил он. При этом, по словам молодого человека, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.