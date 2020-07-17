Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото

Как стало известно корреспонденту "Дни.ру", звезда шоу "Дом-2" Никита Турчин попал в больницу после избиения. На полученных редакцией снимках видно, что у молодого человека все лицо залито кровью.
Сам он рассказал о множестве травм, с которыми пришлось работать врачам. Речь идет о синяках, царапинах и даже о рассечении кожи на голове. По словам Никиты Турчина, специалисты даже опасались, что из-за этого у него может начаться внутреннее кровотечение, из-за чего вообще хотели сначала перевести его в плату реанимации.
К счастью, самого страшного избежать удалось. Тем не менее, несчастному пришлось пройти множество проверок, в ходе которых врачи должны будут точно зафиксировать все полученные им повреждения.
"Я пролежу здесь несколько дней, возможно даже недель", – рассказал Никита Турчин.
К слову, в первую ночь ему пришлось спать в коридоре. В медицинском учреждении, по словам звезды "Дома-2", банально не хватило места. "А днем как-то в палате кто-то умер – положили меня на его место", – поделился Никита Турчин.
"Палата еще называется "номер шесть". Смешно и больно", – добавил он. При этом, по словам молодого человека, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
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