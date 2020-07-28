Экс-солист дуэта "Непара" ответил бывшей коллеге на обвинения в оскорблениях: Глупая

Несколько дней назад бывшая солистка группы "Непара" Виктория Талышинская поделилась, что вздохнула с облегчением, когда дуэт распался. Она рассказала, что коллега долгое время относился к ней неуважительно.

По словам артистки, партнер по сцене часто принижал ее достоинство и выдумывал ей недостатки. Также музыкант постоянно перебивал девушку на интервью и пытался заставить замолчать. В вину коллеге певица ставит и то, что тот часто старался ее задеть.

По словам Виктории Талышинской, Александр Шоуа стыдил подругу даже за то, что она не могла быстро прийти в форму после родов. Также артист уволил из коллектива 10 человек, которые были очень дороги певице. Несмотря на сложности в общении с коллегой по сцене, звезда все равно любила группу "Непара". Вместе с коллективом она прожила почти половину жизни.

Журналисты решили взять комментарий у Александра Шоуа по поводу обвинений, которые выдвинула девушка. Артист отказался объяснять ситуацию и бросил в адрес бывшей подруги уничижительную фразу. "Глупая женщина", – сказал он.

Напомним, группа "Непара" появилась в 2002 году и сразу завоевала российские хит-парады песней "Другая семья". Спустя несколько лет треки "Плачь и смотри" и "Бог тебя выдумал" также взлетели на первые строчки музыкальных билбордов.

Коллектив распался в 2012 году, однако спустя несколько месяцев вновь объединился ради выступлений и записи видеоклипов. Окончательно артисты разошлись в 2018 году, сейчас каждый строит сольную карьеру.