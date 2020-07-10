Популярный певец потерял всех своих музыкантов из-за коронавирусной инфекции

Для артистов сегодня времена непростые – концертов нет, общения со зрителями нет. И когда жизнь вернется на круги своя – непонятно.

"К сожалению, пандемия коронавируса серьезно повлияла и продолжает еще влиять на жизнь и мою, и музыкантов коллектива, – рассказал "Дни.ру" знакомый по группе "Непара" певец Александр Шоуа. – Вся жизнь коллектива заключена в концертной деятельности, выступлениях. Сегодня это все из числа воспоминаний".

ПО ТЕМЕ Известный певец оставил жену с ребенком из-за риска инфицирования

Артист уверяет, что не оставляет музыку даже в новых условиях. "Как бы мне не было трудно, как бы не предлагали перестроиться, все равно творчеством занимаюсь, – говорит он. – Когда у меня не было денег в молодости, я работал грузчиком, зарабатывал деньги на студию, для того чтобы что-то записать".

А вот члены коллектива начали искать себя в новых вещах. "Например, наш продюсер, аранжировщик и барабанщик коллектива Анри стал заниматься огородом, что меня удивило", – улыбается Шоуа.

Правда, когда Евгений Маргулис пригласил Александра и его музыкантов стать героями программы "Квартирник", начались трудности. Оказалось, что собрать уехавших кто куда для самоизоляции членов коллектива не так просто.

"Мы долго думали, как привести ребят в Москву, – вздыхает Александр. – Но, к большому сожалению, мы не смогли этого сделать и не столько из-за финансов, сколько из-за закрытых границ".

Но концерт и запись все-таки состоялись. "Я сыграл то, что хотел, постарался удивить поклонников прежнего состава "Непары" чем-то новым. И, в отличие от прежних лет, я улыбался, стоя на сцене", – заверил Шоуа.