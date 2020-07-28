Звезда "Дома-2" Катя Жужа родила второго ребенка

Эта беременность 32-летней Кате Жуже далась нелегко. Она долго не могла зачать ребенка вместе со своим возлюбленным, автогонщиком Артемом Маркеловым. Супруги посетили множество врачей, но оказалось, что никакого недуга у девушки нет, у ее избранника – тоже. Специалисты советовали паре пытаться дальше.
В какой-то момент Катя всерьез задумалась о процедуре ЭКО, но возлюбленный отговорил ее. Потом девушка просто перестала переживать и все-таки забеременела.
Катя не рассказывает, кто у нее родился, но признается, что очень счастлива. Под недавним снимком в "Инстаграм" бывшая участница "Дома-2" написала: "Добро пожаловать в новую жизнь".
Сообщение вызвало волну комментариев. Поклонники поздравили Жужу. "Здоровья малышу и мамочке!", "Какая прекрасная новость!", "Растите крепкими!" – написали они.
Ранее Катя призналась, что не станет зацикливаться на малыше. Она всерьез займется собой, будет вести здоровый и активный образ жизни.
Напомним, что у звезды "Дома-2" уже есть один ребенок – 12-летняя дочь Николь. Отцом девочки является бывший избранник Кати.
Популярные темы форума
папа не любит евреев
Каких вы хотите женщин?
Все хотят попасть в рай. Может не понимают, что рай сегодня, здесь и сейчас пока мы живы?
Не до жиру
Москва или Киев?
Разница в возрасте 14 лет
Боюсь рожать
Давайте продолжим тему Бога
интим в рабочем чате((((
божья матерь