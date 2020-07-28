Звезда "Дома-2" Катя Жужа родила второго ребенка

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Катя Жужа стала мамой во второй раз. Об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте.

Эта беременность 32-летней Кате Жуже далась нелегко. Она долго не могла зачать ребенка вместе со своим возлюбленным, автогонщиком Артемом Маркеловым. Супруги посетили множество врачей, но оказалось, что никакого недуга у девушки нет, у ее избранника – тоже. Специалисты советовали паре пытаться дальше.

В какой-то момент Катя всерьез задумалась о процедуре ЭКО, но возлюбленный отговорил ее. Потом девушка просто перестала переживать и все-таки забеременела.

Катя не рассказывает, кто у нее родился, но признается, что очень счастлива. Под недавним снимком в "Инстаграм" бывшая участница "Дома-2" написала: "Добро пожаловать в новую жизнь".

Сообщение вызвало волну комментариев. Поклонники поздравили Жужу. "Здоровья малышу и мамочке!", "Какая прекрасная новость!", "Растите крепкими!" – написали они.

Ранее Катя призналась, что не станет зацикливаться на малыше. Она всерьез займется собой, будет вести здоровый и активный образ жизни.

Напомним, что у звезды "Дома-2" уже есть один ребенок – 12-летняя дочь Николь. Отцом девочки является бывший избранник Кати.