Звезда "Дома-2" объявила о своей беременности

В прошлом году Катя Жужа сыграла свадьбу со своим избранником, 25-летним Артемом Маркеловым, с которым встречалась более двух лет. Церемонию возлюбленные провели в Лас-Вегасе. А в феврале 2020-го пара зарегистрировала отношения в подмосковном ЗАГСе. Тогда Катя поделилась новостью в своем инстаграм-аккаунте, опубликовав снимок с кольцами.
После этого общественность заговорила о скорой беременности Жужи, поскольку ее интересное положение было немного заметно. Слухи звезда "Дома-2" не подтверждала, но и не опровергала.
18 марта девушка отмечает день рождения. В этот праздник она решила преподнести поклонникам сюрприз. Катя выложила фотографию, на которой держит руки на округлившемся животе. Жужа написала, что это лучший подарок в такой день. Подписчики горячо поздравили звезду и пожелали ей счастья.
Напомним, что у Кати уже есть один ребенок – 11-летняя дочь по имени Николь, которую она родила в предыдущем браке. Отец наследника Артем Маркелов ранее был возлюбленным Алены Водонаевой.
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