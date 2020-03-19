Звезда "Дома-2" объявила о своей беременности

32-летняя Катя Жужа, которая прославилась благодаря проекту "Дом-2", ждет ребенка. О важном событии в жизни девушка рассказала подписчикам.

В прошлом году Катя Жужа сыграла свадьбу со своим избранником, 25-летним Артемом Маркеловым, с которым встречалась более двух лет. Церемонию возлюбленные провели в Лас-Вегасе. А в феврале 2020-го пара зарегистрировала отношения в подмосковном ЗАГСе. Тогда Катя поделилась новостью в своем инстаграм-аккаунте, опубликовав снимок с кольцами.

После этого общественность заговорила о скорой беременности Жужи, поскольку ее интересное положение было немного заметно. Слухи звезда "Дома-2" не подтверждала, но и не опровергала.

18 марта девушка отмечает день рождения. В этот праздник она решила преподнести поклонникам сюрприз. Катя выложила фотографию, на которой держит руки на округлившемся животе. Жужа написала, что это лучший подарок в такой день. Подписчики горячо поздравили звезду и пожелали ей счастья.

Напомним, что у Кати уже есть один ребенок – 11-летняя дочь по имени Николь, которую она родила в предыдущем браке. Отец наследника Артем Маркелов ранее был возлюбленным Алены Водонаевой.