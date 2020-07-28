Смехова и Салтыкова ахнули при виде помолодевшего Галкина

Похоже, над Максимом Галкиным время не властно. Он по сей день выглядит весьма молодо. По крайней мере, это заметили многие поклонники юмориста.

44-летний Максим Галкин достаточно часто радует поклонников своими фотографиями и видео, но подписчикам он не надоедает, а, напротив, впечатляет каждой публикацией. Недавно артист поделился новым кадром. Он запечатлел себя в машине.

Поклонники обратили внимание, что Максим выглядит уж слишком молодо. Неужели супруг Аллы Пугачевой начал ретушировать фотографии? На его лице нет ни одной морщинки.

Секрет молодости Галкин пока не раскрыл, поэтому остается лишь догадываться, почему он выглядит как школьник. Кстати, такое замечание сделала актриса Алика Смехова. Под снимком она написала: "Скоро в школу". В комментариях также отметилась экс-солистка группы "Мираж" Ирина Салтыкова: "Ох, какой красавец!"

У одной из подписчиц лишь одно объяснение молодости Максима. В своем саду артист выращивает молодильные яблоки, предположила она.

Недавно Максим Галкин удивил поклонников новым снимком с Аллой Пугачевой. Такие фотографии супруги публикуют редко, поэтому каждый раз производят настоящий фурор. Многие заметили, что народная артистка очень похудела.