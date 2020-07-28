"Франкенштейн": россияне не узнали перекроившую лицо Волкову из t.A.T.u.

Юлия Волкова после распада группы t.A.T.u. почти пропала с радаров. Девушка долго пыталась устроить личную жизнь и восстанавливалась после того, как сорвала голос.

Солистка ведет страницу в "Инстаграм", где делится новостями из жизни и общается с фанатами. Несмотря на то, что t.A.T.u. распались в 2011 году, группа до сих пор пользуется сумасшедшей популярностью. Многие обожают Юлю Волкову и Лену Катину, мечтая, что однажды девушки вновь соединятся ради искусства.

Однако это вряд ли возможно. Каждая уже много лет строит сольную карьеру. Правда, у "темненькой" из t.A.T.u. дела идут не так хорошо. Артистка в свое время сорвала голос и до сих пор не может до конца восстановиться. Причиной неудачи стало то, что изначально девушка не пела, а кричала на сцене – связки и не выдержали.

Юля Волкова не теряет надежды и верит, что однажды выпустит сольный хит. Также певица вовсю готовит свое тело к будущим выступлениям. Еще во времена группы t.A.T.u. она начала эксперименты со внешностью – делала татуаж бровей, увеличивала губки и грудь.

Недавно артистка опубликовала новую фотографию, и поклонники с трудом узнали на снимке ту самую Юлю Волкову. Особенно фанатов обеспокоил размер рта звезды – многие посчитали, что с ботоксом она явно перестаралась.

"Франкенштейн", "Юлька ты красотка❤️ губы бы только поменьше🙈🤪люблю группу тату вы легенда! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С губами перебор уже", "Губы просто ужасные, что за мода пошла, неужели себя в зеркале не видно", – цитирует комментарии поклонников Пятый канал.