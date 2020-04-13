Юля Волкова рассекретила любимого мужчину

В подписи к кадру в "Инстаграм" исполнительница выразила уверенность, что "все еще будет" и самое лучшее впереди. Она призвала в период карантина из-за эпидемии коронавируса в России обнять своих близких и побыть с ними дома.
Пользователи соцсети заполонили микроблог артистки вопросами о ее возлюбленном. Многим показалось, что избранник старше Юлии Волковой.
Примечательно, что экс-солистка группы "Тату" уже много лет держит в секрете свою личную жизнь. В середине 2000-х она встречалась с сыном миллиардера Обида Ясинова Парвизом.
По слухам, Юля Волкова крутила роман со своим телохранителем. Напомним, в 2018 году знаменитость намекнула, что снова нашла любовь и даже вышла замуж. А несколько месяцев назад исполнительница призналась, что влюблена. Правда, она не сообщила, в кого: в супруга или нового мужчину. Известно, что певица воспитывает двоих детей – 15-летнюю Вику и 12-летнего Самира.
Как писали "Дни.ру", ранее концертный директор артистки Катерина Дорош, ни выступлений, ни песен в обозримых планах у Юли Волковой нет. Причина – проблемы с голосом.
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