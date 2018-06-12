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Шоу-бизнес

У Юрия Шатунова умер самый близкий человек

Юрий Шатунов. Фото: GLOBAL LOOK press/Tatiana Morozova
Солист культовой поп-группы 1980-х годов "Ласковый май" потерял самого близкого человека – приемную мать Галину Венедиктову. О горе в семье певца рассказал продюсер коллектива Андрей Разин. 
прочитано 60400 раз

Детство Юрия Шатунова вряд ли можно назвать счастливым – мальчик лишился родного отца в три года, часто был вынужден жить у бабушки с дедушкой, а в 1984 году лишился и родной матери. Но вскоре в его жизни появился новый самый близкий человек – приемной матерью и опекуном стала Галина Венедиктова.

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Заслуженный учитель России, вице-президент Межрегиональной Молодежной Общественной Организации "Солнечный круг" Галина Венедиктова ушла из жизни 10 июня 2018 года, сообщил на своей странице в Instagram продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. "Галина Федоровна была директором школы-интерната N24 города Москвы,где учились все ребята группы "Ласковый май", а также была официальным опекуном Юры Шатунова. Группа "Ласковый май",Юра Шатунов,Сергей Серков,Андрей Гуров,Олег Крестовский и я выражаем глубокие соболезнования родным и близким усопшей", – написал он.

В детстве Юрий Шатунов часто сбегал из дома и многие считают, что пошел бы по наклонной дорожке, если бы не влияние его приемной матери. Как заметил Андрей Разин, Галина Венедиктова была своего рода ангелом-хранителем для одаренных детей-сирот. Она по-настоящему раскрывала таланты в ребятах и многим из них дала путевку в жизнь.

Напомним, в 2017 году потерю близкого родственника пришлось пережить самому Андрею Разину. Его 16-летний сын Александр скончался от сердечного приступа. Трагедия произошла, когда молодой человек гулял со своей девушкой. Прибывшие на место врачи скорой помощи в течение двух часов боролись за жизнь подростка, однако оказались бессильны.

Автор: Геннадий Куприянов12 июня 2018, 13:22
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Покорители женских сердец из 90-х

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