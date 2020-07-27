Семье убитого актера из "Ералаша" поступают угрозы

В конце января 2020 года Иван Ревякин вышел из колледжа и отправился домой вместе с двоюродным братом. В какой-то момент мальчик столкнулся плечом с прохожим.
Началась потасовка. В порыве гнева мужчина набросился на Ревякина и перерезал ему горло. Эта история стала очень обсуждаемой, поскольку юноша был актером киножурнала "Ералаш", он снялся в нескольких выпусках.
Родственники Ивана не сомневаются, что убийцу накажут, но опасаются за свою жизнь – им начали угрожать. Тетя мальчика, которая его вырастила, отметила, что злоумышленника защищают половина жителей города. "А ведь такие преступления все чаще происходят в Волгограде", – подчеркнула женщина.
Оказывается, у Ревякина не очень хорошая репутация. Якобы незадолго до смерти он украл телефон у прохожего. Вероятно, были и другие инциденты. Однако педагоги отзываются об Иване как об очень хорошем мальчике.
Убийце актера из "Ералаша" грозит до 15 лет лишения свободы. Судебное заседание, которое назначено на 29 июля, будет открытым.
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