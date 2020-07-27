50-летний Григорьев-Апполонов стал выглядеть моложе Бузовой

Андрей Григорьев-Апполонов провел день рождения в компании нескольких сотен друзей и коллег. Певец старался пообщаться с каждым гостем, сфотографироваться и принять поздравления. Также рыжий из "Иванушек" несколько раз выходил на сцену и исполнял полюбившиеся миллионам песни.
После торжества в Сети начали появляться снимки. Фотографией с Андреем Григорьевым-Апполоновым поделилась звезда "Инстаграм" Ольга Бузова.
Под кадром она написала, что выросла на песнях этого артиста и была рада посетить вечеринку. "В 50 лет жизнь только начинается!" – отметила звезда.
Многие пользователи Сети пришли в замешательство. Во-первых, они удивились, что солисту группы "Иванушки International" уже 50 лет. Во-вторых, отметили, что на снимке певец выглядит неестественно, моложе Ольги. "Здесь ему не 50, а 30", – написала поклонница.
Подписчики сошлись во мнении, что Бузова перестаралась с ретушью фотографии. Любопытно, что на снимках, которые опубликовали другие гости, Григорьев-Апполонов выглядит естественно.
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