"Переформатировался энергетически": рыжий из "Иванушек" отмечает 50-летие

Рыжий из "Иванушек" отметил, что на карантине прекрасно отдохнул. Он устал от гастролей, поездок, перелетов и поездов. По словам артиста, все это забирает здоровье.
"Эти 2,5 месяца – счастье, передышка. Переформатировался энергетически", – заявил Андрей Григорьев-Апполонов. Восстанавливал силы певец морем и здоровым образом жизни.
Исполнитель не верит в свой возраст. По ощущениям, он завис где-то в тридцатилетнем возрасте и эмоционально, и внешне, и физически. При этом никаких страхов, связанных с возрастом, у него нет.
Рыжий из "Иванушек" провел карантин в Сочи. Много времени он уделял здоровью: ежедневный пилатес, диетолог, остеопат, массажи, сероводородные ванны. В последнее время певец завязал с алкоголем. "Печень одна, и надо ее беречь", – заявил артист.
Андрей Григорьев-Апполонов отметил, что сейчас его сердце свободно, хотя он ходит на свидания с девушками. Напомним, в прошлом году певец развелся с женой Марией. с ней он прожил 16 лет. Несмотря на расставание, рыжий из "Иванушек" считает экс-супругу родным человеком. Он признался, что созванивается с ней.
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