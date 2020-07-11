Стали известны подробности скандальных разборок Дробыша и Самбурской

Настасья Самбурская была подопечной лейбла "Национальная музыкальная корпорация" Виктора Дробыша целых четыре года. Артистка выпускала и исполняла песни, устраивала концерты, но по-настоящему покорить музыкальную индустрию у нее не получилось.
Недовольная сотрудничеством Настасья расторгла контракт с Виктором Яковлевичем и подала иск в суд. Правда, о разбирательстве продюсер узнал из СМИ. Долгое время он не комментировал ситуацию, но позже все-таки решил высказаться. Дробыш отметил, что не ругался с Самбурской. "Просто Настасья захотела выйти из состава лейбла, и часть вопросов решить таким вот образом", – сказал он.
Контракт, который связывал артистку и продюсера, был весьма жестким. Настасья получала всего 30% от всех гонораров. Остальные 70% перечислялись Виктору Яковлевичу. Именно поэтому Самбурская часто отказывалась от выгодных Дробышу предложений.
В суде актриса требует признать деловые отношения с Виктором Дробышем завершенными 11 марта 2020 года. Также она просит передать ей доступ к официальному сайту "Настасья Самбурская" и права на использование всех песен, в записи которых принимала участие.
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