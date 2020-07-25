Звезда "Дома-2" Ольга Ветер попала в аварию: Машины больше нет

Однако досадное недоразумение спутало все планы. Девушка поделилась в "Сторис" инстаграм-аккаунта, что попала в аварию. Как назло, именно сейчас у бывшей участницы реалити-шоу нет лишних денег, которые бы пригодились для восстановления автомобиля. "Смотрю на машину, которой больше нет", – пожаловалась предпринимательница.
Несмотря на то, что Ольга Ветер не просила поклонников скинуться ей на ремонт транспортного средства, некоторые все же решили помочь знаменитости преодолеть финансовые трудности. На следующее утро она опубликовала в личном блоге несколько скриншотов с "донатами" от неравнодушных подписчиков. "Это невероятно приятно", – заявила девушка.
Также звезда "Дома-2" рассказала более подробно, как все произошло. Ольга Ветер отметила, что ее машина вылетела на тротуар и врезалась в столб. К счастью, рядом не было пешеходов. Скорее всего, сзади в знаменитость влетел неаккуратный водитель.
Бывшая участница популярного шоу заявила, что получила травмы. Правда, они несерьезные – ушиб колена и левой стороны тела. Девушка рассказала, что ДТП произошло в четыре часа дня, а домой она добралась лишь к десяти вечера.
После завершения карьеры в "Доме-2" Ольга Ветер занимается бизнесом и воспитывает сына. У нее собственный онлайн-магазин корейской косметики, в развитие которого знаменитость вкладывает все силы.
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