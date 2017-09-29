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Ольга Ветер из "Дома-2" транжирит деньги бывшего мужа

Ольга Ветер. Фото: dom2.ru
Экс-супруга одного из самых ярких участников реалити-шоу Глеба Жемчугова (Клубнички), участница телестройки Ольга Ветер спускает на развлечения их ребенка огромные суммы. В месяц у звезды "Дома-2" уходит на это от пятидесяти тысяч рублей.
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Ольга Ветер не жалеет средств на дорогую одежду и развивающие игры. При этом она считает траты обоснованными. По мнению девушки, лучше экономить на себе, чем на двухлетнем сыне Мише.

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Несмотря на то, что брак звезд "Дома-2" распался в прошлом году, Оля и Глеб смогли расстаться без взаимных упреков и обвинений. Они сумели сохранить дружеские отношения ради воспитания общего сына. Мальчик часто проводит время с папой.

Мужчина пообещал бывшей жене, что возьмет на себя все расходы на ребенка, и переживать Ветер за финансовое благополучие не стоит. Ольга, как заботливая мать, с радостью приняла такие условия. Девушка не скрывает, что тратит на сына огромные деньги.

"Моему сыночку всего два годика, и он так быстро растет, что стандартный поход в детские магазины за соками, печеньками, футболками, шортиками и игрушками обходится примерно в семь тысяч рублей. Такой шопинг случается раз шесть за месяц", – призналась Ветер. При этом звезду "Дома-2" не смущает, что ребенок быстро вырастает из купленных вещей. 

Она признается, что одежда на выход для сыночка – ее слабость. "Есть любимые бренды, стараюсь ждать распродаж, но, как правило, нужных размеров не остается. На шмотки и обувь уходит минимум 50 тысяч рублей: покупаю по трое брюк, по пять пар обуви, плюс свитера, куртки и головные уборы", – поделилась Ветер.

Также не экономит молодая мама на развлечениях и развивающих играх для малыша. "Например, когда просит купить машинку за пять тысяч, предлагаю альтернативу подешевле, но если это какая-нибудь развивающая игра – ферма детская с говорящими животными, деревянные кубики, – то можно и разориться, в основном покупаю за шесть тысяч рублей, – рассуждает Ветер. – Ну и куда без аттракционов, походов в цирк и парков – на это в бюджет заложено около десяти тысяч", – цитирует Ольгу StarHit.

Автор: Людмила Фоканова29 сентября 2017, 20:19
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