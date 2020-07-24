В Сеть "слили" личное письмо Елизаветы II к Меган Маркл

В Сети появилось личное письмо британской королевы Елизаветы II к герцогине Меган Маркл. Документ пролил свет на истинные отношения двух особ.

В начале этого года герцог и герцогиня Сассекские отказались от монарших обязанностей. Супруги переехали в Канаду, а затем в Соединенные Штаты, где стали вести независимую от британской короны жизнь.

По слухам, причиной такого решения стали напряженные отношения Меган Маркл с родственниками мужа. Якобы королева с самого начала невзлюбила взбалмошную и амбициозную экс-актрису.

Как оказалось, на самом деле Елизавета II хорошо отзывалась о деятельности Меган Маркл. Зарубежное издание Vanity Fair опубликовало благодарственное письмо монарха к бывшей актрисе.

Королева поблагодарила герцогиню за то, что она продолжала работать даже на последних сроках беременности. "Елизавета II была впечатлена энергией и стойкостью Меган Маркл", – рассказала корреспондент Кэти Николь.

Как правило, королевские особы редко появляются на публике во время беременности и проводят много времени в резиденции, но жена принца Гарри не переставала трудиться. "Монарх уважает тех, кто много работает и остается верен короне", – добавила репортер.