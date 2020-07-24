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В Сеть

В Сеть "слили" личное письмо Елизаветы II к Меган Маркл

Меган Маркл и Елизавета II. Фото: Doug Peters/imago stock&people/www.globallookpress.com
В Сети появилось личное письмо британской королевы Елизаветы II к герцогине Меган Маркл. Документ пролил свет на истинные отношения двух особ.
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В начале этого года герцог и герцогиня Сассекские отказались от монарших обязанностей. Супруги переехали в Канаду, а затем в Соединенные Штаты, где стали вести независимую от британской короны жизнь.

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Меган Маркл актриса

По слухам, причиной такого решения стали напряженные отношения Меган Маркл с родственниками мужа. Якобы королева с самого начала невзлюбила взбалмошную и амбициозную экс-актрису.

Как оказалось, на самом деле Елизавета II хорошо отзывалась о деятельности Меган Маркл. Зарубежное издание Vanity Fair опубликовало благодарственное письмо монарха к бывшей актрисе.

Королева поблагодарила герцогиню за то, что она продолжала работать даже на последних сроках беременности. "Елизавета II была впечатлена энергией и стойкостью Меган Маркл", – рассказала корреспондент Кэти Николь.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Как правило, королевские особы редко появляются на публике во время беременности и проводят много времени в резиденции, но жена принца Гарри не переставала трудиться. "Монарх уважает тех, кто много работает и остается верен короне", – добавила репортер.

Автор: 24 июля 2020, 15:37 Источник: Express.co.uk ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви принца Гарри и Меган Маркл

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